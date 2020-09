La Spezia. Al via il recupero delle 7 Caponiere presenti sulla Cinta Muraria (Di martedì 15 settembre 2020) Il Servizio Economato e Patrimonio del Comune della Spezia rende noto che è stata indetta la proceduta ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione del recupero e della gestione delle 7 Caponiere presenti sulla Cinta Muraria, vero e proprio elemento di raccordo tra il cuore della Città, dalla Cattedrale a Pegazzano, fino alla collina. Nel mese di giugno la Giunta Peracchini ha approvato le linee di indirizzo per l’utilizzo del complesso immobiliare, propedeutiche al bando di gara per la concessione, che prevedevano le seguenti attività esercitabili dai gestori: accoglienza e promozione turistica, ricettiva e agrituristica, di inclusione sociale, di valorizzazione del territorio e della rete escursionistica, ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 15 settembre 2020) Il Servizio Economato e Patrimonio del Comune dellarende noto che è stata indetta la proceduta ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione dele della gestione, vero e proprio elemento di raccordo tra il cuore della Città, dalla Cattedrale a Pegazzano, fino alla collina. Nel mese di giugno la Giunta Peracchini ha approvato le linee di indirizzo per l’utilizzo del complesso immobiliare, propedeutiche al bando di gara per la concessione, che prevedevano le seguenti attività esercitabili dai gestori: accoglienza e promozione turistica, ricettiva e agrituristica, di inclusione sociale, di valorizzazione del territorio e della rete escursionistica, ...

Ultime Notizie dalla rete : Spezia via Spezia, ufficiale l'arrivo del difensore Ismajli dall'Hajduk

LA SPEZIA - E' scatenato lo Spezia, neo promosso in serie A. Gli 'aquilotti' hanno blindato la difesa con Ardian Ismajli, arrivato a titolo definitivo dall'Hajduk Spalato e ha firmato un contratto che ...

Banchi, mascherine e cattedre scoperte: la partenza è in salita (e solo in 12 Regioni)

Eccolo il suono della prima campanella dopo sei mesi di stop. Per molti studenti, ma non per tutti, oggi ripartono le lezioni in presenza in scuole a misura di Covid, con spazi ripensati per garantire ...

Il Cagliari accelera per l’uruguagio Godin Fumata bianca vicina

Oggi o domani l’incontro a Milano tra Giulini e Marotta Con l’Inter si continuerà ad insistere per Nainggolan CAGLIARI. Non è una trattativa semplice ma più passano i giorni, più le possibilità che Di ...

