La sindaca di Rochester ha licenziato il capo della polizia in seguito alla morte per asfissia di un afroamericano incappucciato durante l'arresto (Di martedì 15 settembre 2020) Lovely Warren, la sindaca di Rochester, nello stato di New York, Stati Uniti, ha licenziato il capo della polizia, La'Ron D. Singletary, in seguito alla diffusione del video dell'arresto di Daniel Prude, un uomo afroamericano che era morto il 30

Roma, 15 set. (askanews) - La sindaca della cittadina statunitense di Rochester, nello stato di New York, ha licenziato il capo della polizia e sospeso due funzionari per la morte di un afroamericano ...

Usa: sette agenti sospesi per l’afroamericano ucciso

L’annuncio è stato fatto dal sindaco di Rochester Lovely Warren, nello Stato di New York, nel corso di una conferenza stampa Sono stati sospesi i sette agenti coinvolti nel fermo e nell’uccisione dell ...

Afroamericano incappucciato e morto soffocato, sospesi 7 agenti

Il sindaco dem di Rochester Lovely Warren ha sospeso i sette agenti coinvolti nella morte di Daniel Prude, l'afroamericano deceduto per asfissia dopo essere stato ammanettato, incappucciato e quindi t ...

