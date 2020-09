La Roma si scatena sul mercato: Milik si avvicina, blitz per Kumbulla (Di martedì 15 settembre 2020) Giorno di svolta nel mercato della Roma: si avvicinano a grandi passi Milik e Kumbulla, mentre ancora non si sblocca la situazione per Smalling. Sin dal weekend i contatti con il Napoli sono stati più che fitti e i club hanno trovato la quadra su Milik, con Busardò, intermediario dell'affare, che ha avvicinato le parti, in attesa della Juventus. Fino a che la società bianconera non darà l'ok definitivo per il trasferimento di Dzeko (il bosniaco ha parlato di nuovo con Pirlo e con Bonucci) non potrà essere completato l'acquisto di Milik, che formalmente deve essere ancora “liberato” da Paratici, al lavora su più tavoli per il fronte offensivo. Con De Laurentiis la Roma si sta ... Leggi su iltempo (Di martedì 15 settembre 2020) Giorno di svolta neldella: sino a grandi passi, mentre ancora non si sblocca la situazione per Smalling. Sin dal weekend i contatti con il Napoli sono stati più che fitti e i club hanno trovato la quadra su, con Busardò, intermediario dell'affare, che hato le parti, in attesa della Juventus. Fino a che la società bianconera non darà l'ok definitivo per il trasferimento di Dzeko (il bosniaco ha parlato di nuovo con Pirlo e con Bonucci) non potrà essere completato l'acquisto di, che formalmente deve essere ancora “liberato” da Paratici, al lavora su più tavoli per il fronte offensivo. Con De Laurentiis lasi sta ...

Un "Fuorilegge", Mimmo Lucano si racconta per Feltrinelli

Roma, 15 set. (askanews) - "E'venuto un uomo con la barba ... l'ho pensato per la prima volta quando "Fortune" mi ha inserito nella sua classifica, questo ha scatenato una rivalità e quando il clima è ...

PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Mister Pirlo, c'è Dzeko per te!"

Il bosniaco ha già dato l'assenso all'operazione, si attende solo il sì di Milik alla Roma per chiudere il giro di punte. Murru, Toro in prestito. E adesso Torreira - E' un Torino letteralmente ...

