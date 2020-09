La riforma costituzionale non ha un art. 10 e un art. 39 che cambiano competenze e modalità di elezione dei senatori (Di martedì 15 settembre 2020) Il 13 settembre su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un testo. Si legge: «Ho scaricato da internet l’intero testo costituzionale che andremo a votare il 20 settembre e ops… che cosa scopro????!!! I grillini pidioti ci avevano preparato una bella trappola! Cari amici, votando SI al referendum non solo chiediamo la riduzione dei parlamentari ma andremo a modificare anche le funzioni, le competenze e le modalità di elezioni di questi. Vi spiego meglio: all’articolo 10 del testo costituzionale, per quanto riguarda i poteri del SENATO, si stabilisce che questi bravi 100 senatori avranno il potere di modificare assieme alla Camera la nostra costituzione! Che vuol dire? Che 100 senatori avranno il diritto di vita e di morte della nostra ... Leggi su facta.news (Di martedì 15 settembre 2020) Il 13 settembre su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un testo. Si legge: «Ho scaricato da internet l’intero testoche andremo a votare il 20 settembre e ops… che cosa scopro????!!! I grillini pidioti ci avevano preparato una bella trappola! Cari amici, votando SI al referendum non solo chiediamo la riduzione dei parlamentari ma andremo a modificare anche le funzioni, lee le modalità di elezioni di questi. Vi spiego meglio: all’articolo 10 del testo, per quanto riguarda i poteri del SENATO, si stabilisce che questi bravi 100avranno il potere di modificare assieme alla Camera la nostra costituzione! Che vuol dire? Che 100avranno il diritto di vita e di morte della nostra ...

Per la terza volta in quattordici anni agli italiani viene chiesto se sono d’accordo a ridurre il numero dei propri rappresentanti in Parlamento. Ma a differenza di quanto accaduto nel 2006 (riforma d ...

Andrea Pertici: “Io sceglierò il Sì, Parlamento in crisi di funzionamento”

ROMA. Io voterò sì. Il nostro Parlamento è di dimensioni importanti, specie alla Camera, soffre una crisi di funzionamento e in parte di legittimazione popolare». Andrea Pertici, docente di diritto co ...

Regionali, incontro con i cittadini dei candidati Pci

Mercoledì 16 settembre alle ore 18:00 in candidati del Pci alle elezioni regionali incontreranno i cittadini in Piazza Cittadella, nel centro storico di Lucca. Il Pci si presenta a queste elezioni reg ...

