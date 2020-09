La realtà più forte delle bufale. Smontate le Fake news di Salvini sulla scuola. Parla la deputata M5S, Cimino: “Vergognosi gli attacchi del Carroccio alla Azzolina” (Di martedì 15 settembre 2020) Buona la prima, verrebbe da dire con una battuta. Il primo giorno di scuola si è concluso nel migliore dei modi, a dispetto di tante illazioni e facili polemiche. A dirlo, dopotutto, sono dati e fatti, come spiega anche Rosalba Cimino, deputata del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura ed Istruzione: “I primi giorni di riapertura ci stanno dando conferma dell’ottimo lavoro svolto finora, a dispetto di chi per tutta l’estate, e ancora oggi, non ha fatto altro che gridare al caos spaventando famiglie e studenti”, spiega a La Notizia l’energica deputata pentastellata. Non sarà un anno come tutti gli altri, tuttavia. Assolutamente no. Non sarà un anno semplice, questo lo sappiamo e dobbiamo mettere in conto anche criticità che non potranno essere evitate, vista ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 15 settembre 2020) Buona la prima, verrebbe da dire con una battuta. Il primo giorno disi è concluso nel migliore dei modi, a dispetto di tante illazioni e facili polemiche. A dirlo, dopotutto, sono dati e fatti, come spiega anche Rosalbadel MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura ed Istruzione: “I primi giorni di riapertura ci stanno dando conferma dell’ottimo lavoro svolto finora, a dispetto di chi per tutta l’estate, e ancora oggi, non ha fatto altro che gridare al caos spaventando famiglie e studenti”, spiega a La Notizia l’energicapentastellata. Non sarà un anno come tutti gli altri, tuttavia. Assolutamente no. Non sarà un anno semplice, questo lo sappiamo e dobbiamo mettere in conto anche criticità che non potranno essere evitate, vista ...

