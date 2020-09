La propaganda di Toti dietro la foto dei bambini senza banchi di Genova (Di martedì 15 settembre 2020) Quindi, per semplificare bene, la foto dei bambini in ginocchio a Genova, è stata usata per fare politica. Dispiace. Ma poi ci si incazza anche, quando si scopre questo retroscena: “Tutto è partito giovedì – hanno spiegato i genitori su Twitter – quando ci hanno comunicato che l’inizio della scuola sarebbe slittato di 48 ore per permettere che arrivassero i banchi e il personale ausiliario per iniziare serenamente l’anno scolastico”. I genitori dunque erano stati avvertiti che il servizio scolastico sarebbe partito due giorni dopo, o che sarebbe stato garantito con le forze che erano a disposizione in quel momento assicurando solo due ore per cominciare, e nell’attesa imminente dei nuovi arredi. Poi è arrivato il tweet elettorale di ... Leggi su tpi (Di martedì 15 settembre 2020) Quindi, per semplificare bene, ladeiin ginocchio a, è stata usata per fare politica. Dispiace. Ma poi ci si incazza anche, quando si scopre questo retroscena: “Tutto è partito giovedì – hanno spiegato i genitori su Twitter – quando ci hanno comunicato che l’inizio della scuola sarebbe slittato di 48 ore per permettere che arrivassero ie il personale ausiliario per iniziare serenamente l’anno scolastico”. I genitori dunque erano stati avvertiti che il servizio scolastico sarebbe partito due giorni dopo, o che sarebbe stato garantito con le forze che erano a disposizione in quel momento assicurando solo due ore per cominciare, e nell’attesa imminente dei nuovi arredi. Poi è arrivato il tweet elettorale di ...

LukeYellow46 : RT @ValeMameli: La politica si è davvero ridotta a scegliere fra: 1) propaganda becera di Toti che travisa una foto e 2) Azzolina che dà in… - mrosamalisan : RT @MilkoSichinolfi: Parole che fanno riflettere. Sono di un padre. Chiunque utilizzi questi mezzucci per propaganda, come ha fatto Toti e… - gjscco : RT @LaNotiziaTweet: Scuola, una bufala tira l’altra. Ormai la destra fa propaganda solo con le fake news. L’ultima performance è di Toti: p… - fabiomorelli75 : RT @LaNotiziaTweet: Scuola, una bufala tira l’altra. Ormai la destra fa propaganda solo con le fake news. L’ultima performance è di Toti: p… - alex13609111 : RT @MilkoSichinolfi: Parole che fanno riflettere. Sono di un padre. Chiunque utilizzi questi mezzucci per propaganda, come ha fatto Toti e… -