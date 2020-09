La prima foto di Navalny in ospedale | Respiro | ma non riesco ancora a fare quasi niente

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 15 settembre 2020) Alexeisi rivolge ai follower per lavolta dopo l’avvelenamento del 20 agosto scorso. “Mi mancate”, ha scrittopubblicando su Instagram una suasul letto d’di Berlino. “Nonma ieri sono riuscito a respirare da solo per tutto il giorno. In generale sono me stesso. Non ho usato nessun aiuto esterno, nemmeno la più semplice valvola in gola. Mi è piaciuto molto. È processo sorprendente, sottovalutato da molti: ve lo raccomando”.Ieri, la clinica Charitè di Berlino, dove è stato trasferito il 22 agosto dalla Siberia, aveva comunicato cheera stato staccato ...