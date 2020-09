La polemica di Giovanni Toti e la foto dei bambini in ginocchio accanto alle sedie il primo giorno di scuola (Di martedì 15 settembre 2020) Il 14 settembre 2020 il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha pubblicato un tweet in cui criticava l’operato della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Il tweet è accompagnato da una foto che mostra una classe di bambini che, seduti per terra sulle proprie ginocchia, sembrano utilizzare le sedie al posto dei banchi. Si legge: «Cara #Azzolina dove sono finiti i banchi che avevate promesso? Un’immagine come questa non è degna di un Paese civile come l’Italia. #primogiornodiscuola». Si tratta, però, di una foto che manca del proprio contesto originale – fornito in seguito dal preside della scuola in cui è stata scattata – e che ... Leggi su facta.news (Di martedì 15 settembre 2020) Il 14 settembre 2020 il presidente della Regione Liguriaha pubblicato un tweet in cui criticava l’operato della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Il tweet è accompagnato da unache mostra una classe diche, seduti per terra sulle proprie ginocchia, sembrano utilizzare leal posto dei banchi. Si legge: «Cara #Azzolina dove sono finiti i banchi che avevate promesso? Un’immagine come questa non è degna di un Paese civile come l’Italia. #di». Si tratta, però, di unache manca del proprio contesto originale – fornito in seguito dal preside dellain cui è stata scattata – e che ...

