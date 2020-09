La pasticceria Cavalletti riapre a sorpresa: torna il millefoglie (Di martedì 15 settembre 2020) Roma, la pasticceria Cavalletti a sorpresa su Facebook: “Riapriamo più forti e solidi di prima, torna lo storico millefoglie” “Cavalletti sta tornando, preparate i cucchiai!”. Con un post a sorpresa su Facebook, la storica pasticceria di via Nemorense, nel quartiere Trieste di Roma – famosa nel mondo fin dal 1951 per il millefoglie – ha… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 15 settembre 2020) Roma, lasu Facebook: “Riapriamo più forti e solidi di prima,lo storico” “stando, preparate i cucchiai!”. Con un post asu Facebook, la storicadi via Nemorense, nel quartiere Trieste di Roma – famosa nel mondo fin dal 1951 per il– ha… L'articolo Corriere Nazionale.

