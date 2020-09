La linea dura del 'frugale' Rutte ha pagato: in Olanda raddoppiati i consensi per il premier (Di martedì 15 settembre 2020) In Italia è stato visto come il malvagio fautore dell'austerità, che voleva bloccare il Recovery Fund fregandosene delle necessità dei Paesi più colpiti dalla crisi del coronavirus. In patria è invece stato... Leggi su europa.today (Di martedì 15 settembre 2020) In Italia è stato visto come il malvagio fautore dell'austerità, che voleva bloccare il Recovery Fund fregandosene delle necessità dei Paesi più colpiti dalla crisi del coronavirus. In patria è invece stato...

matteosalvinimi : L’Italia ha sconfitto le piaghe del terrorismo e dei sequestri con la linea dura, ma senza la Lega si conferma pavi… - agnostico43 : Johnny lo Zingaro catturato in Sardegna - tifosipalermoit : Sciopero in arrivo? L ’Assocalciatori conferma la linea dura contro le liste in Serie C - poikilothron : RT @barba_emme: Su Twitter c’è gente dura reazionaria trasgressiva che non si fa mettere i piedi in testa non si piega al sistema addirittu… - 73_Ros : RT @barba_emme: Su Twitter c’è gente dura reazionaria trasgressiva che non si fa mettere i piedi in testa non si piega al sistema addirittu… -

Ultime Notizie dalla rete : linea dura Multe pazze a Napoli, linea dura. I tartassati di Forcella: «Blitz a San Gennaro» Il Mattino Giù gli stipendi dei parlamentari. Travaglio detta la linea post-referendum ai 5 stelle

Il direttore del Fatto Quotidiano vede la vittoria del sì e annuncia la prossima campagna del giornale: taglio degli stipendi dei parlamentari. Scontato il sì del M5S, il Pd che farà? Dopo il serrate ...

Tg Poste, il dg Lasco: “In prima linea contro il Covid”

Intervistato dal telegiornale aziendale, il condirettore generale di Poste interviene sui temi caldi dell’attività, dal Covid alla formazione, al welfare – Raccomandate: multa da 5 milioni dell’Antitr ...

Multe pazze a Napoli, linea dura. I tartassati di Forcella: «Blitz a San Gennaro»

La protesta contro le multe pazze del Centro Storico arriva a una svolta, il gruppo dei 1.300 tartassati si smembra in tre differenti rivoli, quello più agguerrito fa capo a Forcella ed è capitanato d ...

Il direttore del Fatto Quotidiano vede la vittoria del sì e annuncia la prossima campagna del giornale: taglio degli stipendi dei parlamentari. Scontato il sì del M5S, il Pd che farà? Dopo il serrate ...Intervistato dal telegiornale aziendale, il condirettore generale di Poste interviene sui temi caldi dell’attività, dal Covid alla formazione, al welfare – Raccomandate: multa da 5 milioni dell’Antitr ...La protesta contro le multe pazze del Centro Storico arriva a una svolta, il gruppo dei 1.300 tartassati si smembra in tre differenti rivoli, quello più agguerrito fa capo a Forcella ed è capitanato d ...