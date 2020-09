La Juventus rinnova con Randstad: accordo fino al 2022 (Di martedì 15 settembre 2020) Juventus rinnovo Randstad – Juventus e Randstad rinnovano la loro partnership per ulteriori due stagioni. Il primo operatore mondiale nei servizi per le risorse umane sarà partner ufficiale dei bianconeri fino a giugno 2022. L’accordo è stato sottoscritto da Marco Ceresa, amministratore Delegato di Randstad Italia, e Giorgio Ricci, chief revenue officer della socieà del … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 15 settembre 2020)rinnovono la loro partnership per ulteriori due stagioni. Il primo operatore mondiale nei servizi per le risorse umane sarà partner ufficiale dei bianconeria giugno. L’è stato sottoscritto da Marco Ceresa, amministratore Delegato diItalia, e Giorgio Ricci, chief revenue officer della socieà del … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Jorge Antun, agente di Paulo Dybala, è arrivato nelle scorse ore a Torino per incontrare la dirigenza della Juventus. Non c’è ancora un appuntamento fissato tra le parti ma la volontà del calciatore è ...

Napoli, accordo con la Roma per Milik: ora manca il sì del polacco

NAPOLI – L’ultima parola spetta ad Arek Milik, il cui via libera è l’ultimo ostacolo all’accordo di fatto già raggiunto tra Napoli e Roma: 25 milioni (bonus compresi) per il trasferimento nella capita ...

