“La foto della classe senza banchi? Strumentalizzazione elettorale”. La rabbia dei genitori: “Avevamo chiesto noi alle maestre di iniziare così” – Video (Di martedì 15 settembre 2020) “Una foto strumentalizzata per fini politici”. I genitori degli alunni della scuola Mazzini di Genova, fotografati ieri mentre in ginocchio disegnano appoggiandosi a delle sedie, non ci stanno e puntano il dito contro il presidente della Liguria. Lo scatto, fatto circolare da Giovanni Toti nel pomeriggio di lunedì, accompagnato dal commento “un’immagine come questa non è degna di un paese civile”, scatenando immediate polemiche, è stato fatto in buona fede da un’insegnante che voleva aggiornare i genitori di come i figli stessero passando il primo giorno di scuola, come ricordano i genitori. “Tutto è partito giovedì – spiegano al Fatto.it all’uscita della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) “Unastrumentalizzata per fini politici”. Idegli alunniscuola Mazzini di Genova,grafati ieri mentre in ginocchio disegnano appoggiandosi a delle sedie, non ci stanno e puntano il dito contro il presidenteLiguria. Lo scatto, fatto circolare da Giovanni Toti nel pomeriggio di lunedì, accompagnato dal commento “un’immagine come questa non è degna di un paese civile”, scatenando immediate polemiche, è stato fatto in buona fede da un’insegnante che voleva aggiornare idi come i figli stessero passando il primo giorno di scuola, come ricordano i. “Tutto è partito giovedì – spiegano al Fatto.it all’uscita...

