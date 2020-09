“La finestra sul cortile” | lo spettacolo ha inizio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 15 settembre 2020) Lasul cortile- Clip YouTube Un fotoreporter professionista, Jeff (James Stewart), dopo una frattura alla gamba sinistra, è immobilizzato sulla sedia a rotelle. Il suo unico, originale passatempo, è spiare il vicino dalladi casa. Un uomo misterioso, ruberà tutta la sua attenzione, che Jeff crederà uno uxoricida. Lasul cortile, film del 1954, del maestro del brivido Alfred Hitchcock. Mai più abile negli elevati livelli di suspense e tensione, che questo giallo perfetto alimenta. Una trama senza precedenti, con l’attenzione, monumentale, incentrata su di un binocolo. Un prolungamento degli occhi di Jeff e, insieme, di quelli degli spettatori. Che non possono smettere di guardare, nell’avvicendarsi di un irrefrenabile istinto di curiosità. Come in una ...