La fine dei millennial è vicina (e il conto da pagare sarà salatissimo) (Di martedì 15 settembre 2020) Sono passati tre anni esatti dal 14 settembre del 2017, il giorno in cui Minimum Fax pubblicò Teoria della classe disagiata, il libro, in realtà nato sulla rivista IL del Sole 24 Ore un anno prima, che segnò l’esordio di Raffaele Alberto Ventura in libreria. Eppure, se siamo sinceri con noi stessi sembrano passati almeno 30 anni, se non di più. Nel frattempo, intorno a noi il mondo si è ristretto dalla dimensione globale a quella delle nostre case, il rigurgito populista si è stabilizzato nei centri di potere di mezzo mondo e quello che fu Escathon ha proseguito il suo lavoro certosino di analisi. Lo ha fatto prima con La guerra di tutti (sempre Minimum Fax, 2019) e infine con quest’ultimo Radical Choc, che esce proprio oggi per Einaudi, chiudendo una “Trilogia del collasso” — come la definisce lui ... Leggi su linkiesta (Di martedì 15 settembre 2020) Sono passati tre anni esatti dal 14 settembre del 2017, il giorno in cui Minimum Fax pubblicò Teoria della classe disagiata, il libro, in realtà nato sulla rivista IL del Sole 24 Ore un anno prima, che segnò l’esordio di Raffaele Alberto Ventura in libreria. Eppure, se siamo sinceri con noi stessi sembrano passati almeno 30 anni, se non di più. Nel frattempo, intorno a noi il mondo si è ristretto dalla dimensione globale a quella delle nostre case, il rigurgito populista si è stabilizzato nei centri di potere di mezzo mondo e quello che fu Escathon ha proseguito il suo lavoro certosino di analisi. Lo ha fatto prima con La guerra di tutti (sempre Minimum Fax, 2019) e incon quest’ultimo Radical Choc, che esce proprio oggi per Einaudi, chiudendo una “Trilogia del collasso” — come la definisce lui ...

bendellavedova : Il Sì grillino al #TaglioDeiParlamentari ha la stessa logica del No al #Mes, della fine della #prescrizione, del ma… - ilpost : Per il quarto fine settimana consecutivo in Bielorussia più di 100mila persone hanno protestato contro il president… - michnotarnicola : RT @MilkoSichinolfi: Avete notato che quando chiedono a Salv1ni che fine hanno fatto i 49 milioni dei contribuenti, lui risponde sempre: 'n… - ma_allora : RT @Nicolino_Berti: Siamo la generazione che andava a scuola a piedi e ora accompagna i propri figli parcheggiando il Suv direttamente in c… - hogiadato : RT @MilkoSichinolfi: Avete notato che quando chiedono a Salv1ni che fine hanno fatto i 49 milioni dei contribuenti, lui risponde sempre: 'n… -

Ultime Notizie dalla rete : fine dei La fine dei millennial è vicina (e il conto da pagare sarà salatissimo) Linkiesta.it L’incontro tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al GF Vip, lei: “Mi sei indifferente”

La prima puntata del Grande Fratello Vip, arrivato alla sua quinta edizione, vede entrare nella casa più spiata d'Italia ad uno ad uno tutti i concorrenti che compongono un cast davvero scoppiettante.

Bill Gates: "Covid finirà solo tra due anni"

"È increscioso che molte dichiarazioni del presidente Trump abbiano fatto percepire il vaccino contro il Covid come una questione politica". A dirlo, in un'intervista a La Stampa è Bill Gates che bocc ...

La prima campanella anche in Sicilia

Ingressi scaglionati per età, per classe e per sezione, genitori in attesa all’esterno che si salutano, tutti bene o male a distanza e tutti con la mascherina. Ha preso il via anche in Sicilia l’anno ...

La prima puntata del Grande Fratello Vip, arrivato alla sua quinta edizione, vede entrare nella casa più spiata d'Italia ad uno ad uno tutti i concorrenti che compongono un cast davvero scoppiettante."È increscioso che molte dichiarazioni del presidente Trump abbiano fatto percepire il vaccino contro il Covid come una questione politica". A dirlo, in un'intervista a La Stampa è Bill Gates che bocc ...Ingressi scaglionati per età, per classe e per sezione, genitori in attesa all’esterno che si salutano, tutti bene o male a distanza e tutti con la mascherina. Ha preso il via anche in Sicilia l’anno ...