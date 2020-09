La fidanzata di Nainggolan festeggia la vittoria contro il tumore | “La mia vittoria”

(Di martedì 15 settembre 2020) “Oggi, 14 settembre 2020. Scusate, ma io devore la mia!” Lo ha scritto su Instagram Claudia Lai, compagna di Radja, che nell’aprile del 2019 aveva annunciato di avere unal seno. Ladel giocatore dell’Inter, che ha sempre aggiornato tutti sul suo stato, ha usato i social network per annunciare la fine della battagliail cancro, con una storia su Instagram in cui ha espresso tutta la sua gioia.

