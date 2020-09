La fidanzata di Morra risponde ad Adua Del Vesco | Povera santa infelice

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 15 settembre 2020) Biagio Carapezza Dalida Mucedero,di Massimiliano, prende le difese dell'uomo dopo il primo confronto tra i due ex fidanzati al Grande Fratello Vip Nella serata di ieri, lunedì 14, ha preso il via la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Tra i concorrenti al reality show figurano anche gli ex fidanzati MassimilianoDel. Quest'ultima, appena prima di entrare nella Casa, ha rilasciato alcune dichiarazioni poco lusinghiere sul suo passato compagno accusandolo di essersi comportato in modo scorretto. Alfonso Signorini, conduttore del programma, non ha mancato di mettere, già nella prima serata, i due ex partner faccia a faccia, dopo due anni di completo silenzio. La Delha esitato non poco a credere nel pentimento di ...