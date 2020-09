La famiglia Krause vicina al Parma, sarà il quarto club italiano gestito da americani: cifre e dettagli (Di martedì 15 settembre 2020) La famiglia miliardaria statunitense Krause è vicina ad un accordo per acquisire una quota di maggioranza del Parma, circa il 60%. A riportarlo è il Finacial Times, il più illustre e autorevole giornale economico-finanziario britannico, che parla anche delle cifre del passaggio di proprietà dei crociati, che nei prossimi giorni diventeranno americani. Entro la fine di questa settimana infatti, la trattativa dovrebbe chiudersi per una cifra che si aggira sui cento milioni di euro. Krause e gli altri investitori controlleranno il 60% delle quote, con gli attuali proprietari, i soci di Nuovo Inizio con Guido Barilla tra i maggiori protagonisti, che resteranno per altri cinque anni. Il gruppo Krause, solido e ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 15 settembre 2020) Lamiliardaria statunitensead un accordo per acquisire una quota di maggioranza del, circa il 60%. A riportarlo è il Finacial Times, il più illustre e autorevole giornale economico-finanziario britannico, che parla anche delledel passaggio di proprietà dei crociati, che nei prossimi giorni diventeranno. Entro la fine di questa settimana infatti, la trattativa dovrebbe chiudersi per una cifra che si aggira sui cento milioni di euro.e gli altri investitori controlleranno il 60% delle quote, con gli attuali proprietari, i soci di Nuovo Inizio con Guido Barilla tra i maggiori protagonisti, che resteranno per altri cinque anni. Il gruppo, solido e ...

