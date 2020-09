“La dignità non ha prezzo…”. Stefania Orlando al GF Vip, scoppia il ‘caos’. Parla ‘lui’ e ci va giù pesante (Di martedì 15 settembre 2020) Stefania Orlando sarà una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Dopo il debutto di lunedì 14 settembre, venerdì ci sarà il secondo appuntamento con l’ingresso dei restati concorrenti. La Orlando entrerà tra tre giorno e in molti si sono chiesti se l’ex marito dell’attrice, Andrea Roncato, guarderà la sua ex compagna. In un’intervista concessa al settimanale Mio, l’attore ha voluto chiarire la sua posizione in merito: “Non è una trasmissione che guardo e preferisco un bel film su Netflix. Per me non ha nessun valore artistico: se uno vuole rilanciare la sua carriera deve darsi da fare e farsi venire delle idee”. Dopo il divorzio i due sono rimasti in rapporti civili, ma pare che ultimamentele cose cose siano cambiate. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 settembre 2020)sarà una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Dopo il debutto di lunedì 14 settembre, venerdì ci sarà il secondo appuntamento con l’ingresso dei restati concorrenti. Laentrerà tra tre giorno e in molti si sono chiesti se l’ex marito dell’attrice, Andrea Roncato, guarderà la sua ex compagna. In un’intervista concessa al settimanale Mio, l’attore ha voluto chiarire la sua posizione in merito: “Non è una trasmissione che guardo e preferisco un bel film su Netflix. Per me non ha nessun valore artistico: se uno vuole rilanciare la sua carriera deve darsi da fare e farsi venire delle idee”. Dopo il divorzio i due sono rimasti in rapporti civili, ma pare che ultimamentele cose cose siano cambiate. ...

