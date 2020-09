La cessione di Depay al Barcellona può spianare la strada per Paquetá al Lione

(Di martedì 15 settembre 2020) Dopo la trattativa con ilper acquistare Ciprian Tatarusanu, la dirigenza del club di Via Aldo Rossi non ha interrotto i contatti con i francesi. Il portiere arriverà come vice Donnarumma ed è stato preso grazie alla sua esperienza: aveva già difeso in Serie A i pali della Fiorentina dal 2014 al 2017. L’acquisto … L'articolo Ladialpuòlaper Paquetá al

PrinceCoulbaly : RT @MilanInter241: Con la possibile cessione di Memphis #Depay al #Barcellona, il #Lione potrà dunque affondare successivamente il colpo pe… - ReylopezReinier : RT @MilanInter241: Con la possibile cessione di Memphis #Depay al #Barcellona, il #Lione potrà dunque affondare successivamente il colpo pe… - ManuFilippone95 : RT @MilanInter241: Con la possibile cessione di Memphis #Depay al #Barcellona, il #Lione potrà dunque affondare successivamente il colpo pe… - Ibrahim32639035 : RT @MilanInter241: Con la possibile cessione di Memphis #Depay al #Barcellona, il #Lione potrà dunque affondare successivamente il colpo pe… - GaIIiani : RT @MilanInter241: Con la possibile cessione di Memphis #Depay al #Barcellona, il #Lione potrà dunque affondare successivamente il colpo pe… -

Ultime Notizie dalla rete : cessione Depay

Lo ha detto oggi Paolo Maldini: "?Siamo pronti è una partita che fa parecchia paura. Loro stanno bene, noi abbiamo qualche problema. ?Giochiamo fuori casa, siam ...L’ex Roma e Milan, attualmente in forza allo Shanghai Shenhua, potrebbe accettare di far ritorno in Italia, ma chiaramente dovrà accettare di ridursi il suo attuale ingaggio da 16 milioni annuali. Il ...Paquetà inizia ad essere un problema per il Milan. Il fantasista brasiliano ormai è alle strette con i rossoneri ma al momento non ci sono offerte di mercato concrete che possano soddisfare la dirigen ...