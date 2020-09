La Bundesliga riapre gli stadi: le regole per i tifosi (Di martedì 15 settembre 2020) La Bundesliga riapre gli stadi ai tifosi: a partire dal 18 settembre una parte di sostenitori potrà assistere alle gare dal vivo La Bundesliga riapre gli stadi ai tifosi a partire dal 18 settembre, in occasione della sfida tra Bayern Monaco e Schalke 04. Tuttavia, dovranno essere rispettate alcune normative in virtù dell’emergenza Coronavirus. Solamente il 20% della capienza massima degli impianti verrà occupata dai sostenitori delle squadre. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 settembre 2020) Lagliai: a partire dal 18 settembre una parte di sostenitori potrà assistere alle gare dal vivo Lagliaia partire dal 18 settembre, in occasione della sfida tra Bayern Monaco e Schalke 04. Tuttavia, dovranno essere rispettate alcune normative in virtù dell’emergenza Coronavirus. Solamente il 20% della capienza massima degli impianti verrà occupata dai sostenitori delle squadre. Leggi su Calcionews24.com

