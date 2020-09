La Bundesliga è un passo avanti | stadi aperti al pubblico dalla prima di campionato

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 15 settembre 2020) Latorna in campo, dopo che il Bayern Monaco è stato grande protagonista con la vittoria della Champions League. La Germania si dimostra sempre une ha ottenuto il via libera per aprire glial. Lapartita che aprirà il torneo sarà quella di venerdì proprio tra il Bayern e lo Schalke. L’ingresso dei tifosi sarà consentito in modo ridotto, le entrate saranno contingentate. Potrà accedere solo una parte della tifoseria, ovvero il 20% della capienza. Già durante la Coppa di Germania DFB Pokal alcuni club avevano optato per la riapertura parziale.L'articolo Laè un...