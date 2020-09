La battaglia di El Alamein e i Leoni della Folgore

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 15 settembre 2020) L’undici novembre del 1942, aconclusa, il Primo Ministro inglese Sir Winston Spencer Churchill commentò ammirato: «Dobbiamo inchinarci davanti ai resti di quelli che furono i». Gli fece eco la BBC: «I restidivisionehanno resistito oltre ogni limite delle possibilità umane!». In questa eroica resistenza dei “parà” nella depressione di El Qattara e delle forze italiane su tutto il fronte di El, il nostro contingente perse 17.000 uomini. Questo sacrificio fu così commemorato dalla Medaglia d’Oro, Tenente Colonnello Alberto Bechi Luserna: «Fra sabbie non più deserte sono qui di presidio per l’eternità i ragazzi ...