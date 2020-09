Kate Middleton dolcissima in giro per Londra con il piccolo Louis (FOTO) (Di martedì 15 settembre 2020) Sul nuovo numero della rivista Chi, in edicola da mercoledì 16 settembre, in esclusiva mondiale arrivano le immagini incredibili di Kate Middleton in giro a piedi per Londra come una qualsiasi cittadina con il terzogenito Louis. Non è un caso se Kate a oggi, è sicuramente una delle più amate della famiglia reale. Con la sua semplicità nel corso di questi anni di fidanzamento e poi di matrimonio con William, non ha mai sbagliato una mossa e ha conquistato da subito il cuore dei sudditi di sua maestà. Ed eccola adesso in giro per Londra, come se fosse una cittadina qualunque! La futura regina, infatti, dopo i tanti mesi trascorsi ad Anmer Hall, la tenuta di campagna nel Norfolk, è tornata ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 15 settembre 2020) Sul nuovo numero della rivista Chi, in edicola da mercoledì 16 settembre, in esclusiva mondiale arrivano le immagini incredibili diina piedi percome una qualsiasi cittadina con il terzogenito. Non è un caso sea oggi, è sicuramente una delle più amate della famiglia reale. Con la sua semplicità nel corso di questi anni di fidanzamento e poi di matrimonio con William, non ha mai sbagliato una mossa e ha conquistato da subito il cuore dei sudditi di sua maestà. Ed eccola adesso inper, come se fosse una cittadina qualunque! La futura regina, infatti, dopo i tanti mesi trascorsi ad Anmer Hall, la tenuta di campagna nel Norfolk, è tornata ...

zazoomblog : Kate Middleton in giro per Londra a piedi con il piccolo Louis - zazoomblog : Affronto! Harry compleanno con sorpresa amara: il gesto di William e Kate Middleton - #Affronto! #Harry… - zazoomblog : Affronto! Harry compleanno con sorpresa (amara): il gesto di William e Kate Middleton - #Affronto! #Harry… - VanityFairIt : Il principe ha ricevuto, almeno pubblicamente, messaggi molto formali dal resto della royal family... ??… - infoitcultura : Kate Middleton sceglie 100 foto per la National Portrait Gallery di Londra -