Kamna vince la 16ª tappa del Tour de France. Roglic resta leader (Di martedì 15 settembre 2020) VILLARD-DE-LANS, Francia, - Lennard Kamna , in 4h12'52", ha vinto per distacco la 16ª tappa del 107° Tour de France di ciclismo, da La Tour-du-Pin a Villard-de-Lans, lunga 164 chilometri. Alle ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 15 settembre 2020) VILLARD-DE-LANS, Francia, - Lennard, in 4h12'52", ha vinto per distacco la 16ªdel 107°dedi ciclismo, da La-du-Pin a Villard-de-Lans, lunga 164 chilometri. Alle ...

giovannicoviel1 : RT @IlmsgitSport: #tour de france, Kamna vince la 16/a tappa per distacco. Roglic sempre in giallo - IlmsgitSport : #tour de france, Kamna vince la 16/a tappa per distacco. Roglic sempre in giallo - ilmessaggeroit : #tour de france, Kamna vince la 16/a tappa per distacco. Roglic sempre in giallo - Italpress : Kamna vince la 16^ tappa del Tour, Roglic resta in giallo - Fanta_Cycling : ????? #TourdeFrance 2??0??2??0?????? Lennard #Kamna vince la sedicesima tappa. Primo successo per la @BORAhansgrohe in… -