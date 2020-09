Kamna vince la 16^ tappa del Tour de France, Roglic sempre in giallo (Di martedì 15 settembre 2020) VILLARD DE LANS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lennard Kamna si è aggiudicato la sedicesima tappa del Tour de France 2020 da La Tour du Pin a Villard de Lans di 164 chilometri. Una frazione ricca di asperità, seppur nessuna di queste di eccessiva difficoltà, che sorride così al corridore tedesco della Bora-Hansgrohe, protagonista di un allungo nel finale che gli vale il successo di giornata, ottenuto staccando Richard Carapaz nel tratto finale del Montee de Saint Nizier du-Moucherotte. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) difende agevolmente la maglia gialla e resta invariato il distacco nei confronti dell'altro sloveno Tadej Pogacar: per lo scalatore dell'Uae Emirates sono 40″ i secondi da recuperare in classifica generale; resta in terza posizione Rigoberto ... Leggi su iltempo (Di martedì 15 settembre 2020) VILLARD DE LANS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lennardsi è aggiudicato la sedicesimadelde2020 da Ladu Pin a Villard de Lans di 164 chilometri. Una frazione ricca di asperità, seppur nessuna di queste di eccessiva difficoltà, che sorride così al corridore tedesco della Bora-Hansgrohe, protagonista di un allungo nel finale che gli vale il successo di giornata, ottenuto staccando Richard Carapaz nel tratto finale del Montee de Saint Nizier du-Moucherotte. Primoz(Jumbo-Visma) difende agevolmente la maglia gialla e resta invariato il distacco nei confronti dell'altro sloveno Tadej Pogacar: per lo scalatore dell'Uae Emirates sono 40″ i secondi da recuperare in classifica generale; resta in terza posizione Rigoberto ...

giovannicoviel1 : RT @IlmsgitSport: #tour de france, Kamna vince la 16/a tappa per distacco. Roglic sempre in giallo - IlmsgitSport : #tour de france, Kamna vince la 16/a tappa per distacco. Roglic sempre in giallo - ilmessaggeroit : #tour de france, Kamna vince la 16/a tappa per distacco. Roglic sempre in giallo - Italpress : Kamna vince la 16^ tappa del Tour, Roglic resta in giallo - Fanta_Cycling : ????? #TourdeFrance 2??0??2??0?????? Lennard #Kamna vince la sedicesima tappa. Primo successo per la @BORAhansgrohe in… -