Juventus U23, ufficiale Del Favero al Pescara: il comunicato (Di martedì 15 settembre 2020) Se la Juventus sembra essere bloccata nel mercato in uscita, il settore giovanile sembra invece non risentire di questo problema. La prima squadra, infatti, avrebbe ancora molti esuberi da piazzare. L’Under 23 di Lamberto Zauli, invece, ha ceduto il portiere Mattia Del Favero agli abruzzesi del Pescara. I “Delfini” mettono così al sicuro anche la difesa prendendo in prestito il giocatore classe ’98. Ecco il comunicato ufficiale con il quale il Pescara ufficializza il passaggio dell’estremo difensore bianconero: “La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito dalla Juventus F.C. le prestazioni sportive del calciatore Mattia Del Favero. Il portiere classe ’98 si trasferisce al ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 15 settembre 2020) Se lasembra essere bloccata nel mercato in uscita, il settore giovanile sembra invece non risentire di questo problema. La prima squadra, infatti, avrebbe ancora molti esuberi da piazzare. L’Under 23 di Lamberto Zauli, invece, ha ceduto il portiere Mattia Delagli abruzzesi del. I “Delfini” mettono così al sicuro anche la difesa prendendo in prestito il giocatore classe ’98. Ecco ilcon il quale ilufficializza il passaggio dell’estremo difensore bianconero: “La Delfino1936 comunica di aver acquisito dallaF.C. le prestazioni sportive del calciatore Mattia Del. Il portiere classe ’98 si trasferisce al ...

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Ufficiale - Serie C, ecco i gironi e le avversarie della Juventus U23 - TUTTOJUVE_COM : Ufficiale - Serie C, ecco i gironi e le avversarie della Juventus U23 - junews24com : Gironi Serie C 2020/2021: svelate le avversarie della Juventus U23 - - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: La Juve Under 23 sfida l'Imolese in amichevole domenica alle 15:00 - 77_tomoha : RT @TUTTOJUVE_COM: La Juve Under 23 sfida l'Imolese in amichevole domenica alle 15:00 -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus U23 Imolese, domenica si gioca contro la Juventus U23 Il Nuovo Diario Messaggero Ecco il girone dei rossoneri: sarà quello A

La Lega Pro ha reso nota la composizione dei tre gironi della Serie C. La Lucchese è stata inserita nel Girone A come tutti si aspettavano e non ci sono particolare sorprese rispetto a quanto ipotizza ...

Calcio Lecco, ufficiali i gironi di Serie C

LECCO – Ufficializzati dalla Lega Pro i gironi del Campionato di serie C di Calcio, stagione 2020 – 2021. Lecco che farà parte del Girone A, insieme ad Albinoleffe, Alessandria, Carrarese, Como, Giana ...

Olbia inserita nel girone A con piemontesi, lombarde e toscane

Nuova stagione, stessi avversari (o quasi) per l'Olbia nel campionato al via il 27 settembre: sono stati ufficializzati stasera i tre gironi da 20 squadre della Serie C, e i sardi guidati da Max Canzi ...

La Lega Pro ha reso nota la composizione dei tre gironi della Serie C. La Lucchese è stata inserita nel Girone A come tutti si aspettavano e non ci sono particolare sorprese rispetto a quanto ipotizza ...LECCO – Ufficializzati dalla Lega Pro i gironi del Campionato di serie C di Calcio, stagione 2020 – 2021. Lecco che farà parte del Girone A, insieme ad Albinoleffe, Alessandria, Carrarese, Como, Giana ...Nuova stagione, stessi avversari (o quasi) per l'Olbia nel campionato al via il 27 settembre: sono stati ufficializzati stasera i tre gironi da 20 squadre della Serie C, e i sardi guidati da Max Canzi ...