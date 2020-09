Juventus | Pjanic si presenta a Barcellona | “Sono dove volevo essere da bambino”

Leggi su tuttojuve24

(Di martedì 15 settembre 2020) Dopo l’ufficializzazione del suo trasferimento dallaala fine giugno, per Miralemè giunto il momento dellezioni. Il centrocampista classe ’90 che ha firmato con il club blaugrana un contratto quadriennale per circa 60 milioni più 5 di bonus, ha scelto di giocare con la maglia numero 8. Un’eredità pesante per, che prende il numero di un altro grande centrocampista che ha fatto la storia del: Andrés Iniesta. Il bosniaco ha espresso tutta la sua gratitudine alla dirigenza e la sua determinazione durante la sua conferenza stampa di oggi: “È un orgoglio enorme per me e per la mia famigliaqui. Lotterò per portare il club...