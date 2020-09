Juventus, Fagioli blindato: respinta ogni offerta (Di martedì 15 settembre 2020) La Juventus prosegue il suo cammino nel creare un settore giovanile all’avanguardia, in similitudine alle altre grandi realtà europee. Con la Juventus U23 i bianconeri stanno dando nuova linfa alle proprie risorse, sviluppando in casa i propri futuri campioni. Uno dei talenti più brillanti che attualmente militano in bianconero è Nicolò Fagioli. Il ragazzo ha un futuro promettente e molti club si sarebbero interessati a trattare con i bianconeri la possibilità di prenderlo, anche solo in prestito. Come si apprende da Juventusnews24, però, la dirigenza bianconera non ha alcuna intenzione di cedere il ragazzo e continuare la sua formazione in casa. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, la Fiorentina tenta il colpo a Torino LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 15 settembre 2020) Laprosegue il suo cammino nel creare un settore giovanile all’avanguardia, in similitudine alle altre grandi realtà europee. Con laU23 i bianconeri stanno dando nuova linfa alle proprie risorse, sviluppando in casa i propri futuri campioni. Uno dei talenti più brillanti che attualmente militano in bianconero è Nicolò. Il ragazzo ha un futuro promettente e molti club si sarebbero interessati a trattare con i bianconeri la possibilità di prenderlo, anche solo in prestito. Come si apprende danews24, però, la dirigenza bianconera non ha alcuna intenzione di cedere il ragazzo e continuare la sua formazione in casa. LEGGI ANCHE: Calciomercato, la Fiorentina tenta il colpo a Torino LEGGI ANCHE: ...

Il Vicenza continua a lavorare senza sosta per rinforzare la rosa a disposizione di Mimmo Di Carlo: pronto l’assalto in casa Juventus! Tutto pronto per la nuova stagione in casa Vicenza. La formazione ...

Schira: "Il Vicenza ci prova per Fagioli"

Il Vicenza ha chiesto alla Juventus il prestito del talentino Nicolò Fagioli (classe 2001). Contatti ben avviati con l'agente del giocatore Andrea D'Amico come riportato dal collega Nicolò Schira.

