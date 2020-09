Juventus, è Dzeko il bomber di Pirlo. Roma, colpi Milik e Kumbulla (Di martedì 15 settembre 2020) Il 20enne centrale albanese del Verona, secondo la Gazzetta dello Sport, sarà il primo colpo di Friedkin per i suoi nuovi tifosi e arriverà in prestito con obbligo di riscatto fissato fra i 25-30 ... Leggi su eurosport (Di martedì 15 settembre 2020) Il 20enne centrale albanese del Verona, secondo la Gazzetta dello Sport, sarà il primo colpo di Friedkin per i suoi nuovi tifosi e arriverà in prestito con obbligo di riscatto fissato fra i 25-30 ...

DiMarzio : #ASRoma, intesa col #Napoli per #Milik: ora potrebbe liberarsi #Dzeko per la Juventus. I dettagli ?? - SkySport : Roma, intesa con il Napoli per Milik: con l'ok del polacco Dzeko verso la Juve - mirkocalemme : Accordo tra #Napoli e #Roma per #Milik: 25M€ bonus compresi Accordo tra #Juventus e #Roma per #Dzeko: nell'affare a… - JosephDifranc20 : Dzeko alla Juventus è cosa fatta SE Milik accetta la Roma MA Suarez giovedì farà l'esame e SE, FORSE, i tempi saran… - pianetagenoa : Prime pagine: Dzeko verso la Juventus, Milik vicino alla Roma - -