Juventus: Dzeko, Suarez o Milik? L'annuncio: "Ronaldo ha scelto" (Di martedì 15 settembre 2020) Edin Dzeko o Luis Suarez? Questa la domanda che continua a correre per i corridoi della sede della Juventus senza ancora trovare una risposta certa. La battaglia di calciomercato adesso vedrebbe il bosniaco in vantaggio rispetto all'uruguaiano per sbarcare alla corte di Andrea Pirlo, ma prima della chiusura definitiva potrebbero volerci alcuni passaggi imprescindibili senza i quali l'affare potrebbe saltare definitivamente. Gli incastri con il Napoli di Milik, in questo senso, sarebbero fondamentali e come se non bastasse a dare una scossa alle idee di mercato della Juve ci sarebbero anche le presunte richieste dei big dello spogliatoio bianconero, tra cui anche Cristiano Ronaldo, che avrebbero già espresso una preferenza tra il bomber della Roma e il Pistolero del Barcellona.

DiMarzio : #ASRoma, intesa col #Napoli per #Milik: ora potrebbe liberarsi #Dzeko per la Juventus. I dettagli ?? - SkySport : Roma, intesa con il Napoli per Milik: con l'ok del polacco Dzeko verso la Juve - forumJuventus : ?? #SkyCalciomercato - Napoli e Roma hanno trovato un accordo per Milik che non ha ancora accettato il trasferimento… - Lepricauno : Cosa accadrà prima? #Calciomercato. #dzeko #suarez #milik #giroud #Juve #Juventus #Calciomercato - Jmax1897 : A meno di una settimana dall’inizio del campionato: manca una punta (più quella di riserva), manca un terzino e man… -