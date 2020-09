Juventus, Commisso avverte: “Su Chiesa lette tante fake news” (Di martedì 15 settembre 2020) Uno dei ruoli su cui la Juventus potrebbe investire in questa sessione di calciomercato è quello di esterno alto d’attacco. Riassumendo le indiscrezioni raccolte nei giorni scorsi, Douglas Costa avrebbe ricevuto delle offerte dalla Cina e dagli Emirati Arabi, ma la sua volontà sarebbe quella di restare a Torino per giocarsi le sue possibilità con un nuovo allenatore. Dal canto suo, la società con una sua eventuale cessione potrebbe fare cassa e liberarsi di un ingaggio pesante. Data l’incertezza sul futuro del brasiliano, la dirigenza della Juventus starebbe riflettendo su un possibile innesto in quella zona di campo. Tra i nomi di cui si è parlato nei giorni scorsi, spiccherebbe quello di Federico Chiesa della Fiorentina. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 15 settembre 2020) Uno dei ruoli su cui lapotrebbe investire in questa sessione di calciomercato è quello di esterno alto d’attacco. Riassumendo le indiscrezioni raccolte nei giorni scorsi, Douglas Costa avrebbe ricevuto delle offerte dalla Cina e dagli Emirati Arabi, ma la sua volontà sarebbe quella di restare a Torino per giocarsi le sue possibilità con un nuovo allenatore. Dal canto suo, la società con una sua eventuale cessione potrebbe fare cassa e liberarsi di un ingaggio pesante. Data l’incertezza sul futuro del brasiliano, la dirigenza dellastarebbe rifndo su un possibile innesto in quella zona di campo. Tra i nomi di cui si è parlato nei giorni scorsi, spiccherebbe quello di Federicodella Fiorentina. LEGGI ANCHE: Calciomercato ...

