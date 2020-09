Juve Khedira, nelle prossime ore nuova offerta per la risoluzione del contratto (Di martedì 15 settembre 2020) . Si avvicina l’intesa tra le parti Sami Khedira e la Juventus sono vicini alla risoluzione del contratto. nelle prossime ore il club proporrà una nuova offerta per il centrocampista tedesco, anche se c’è distanza tra la richiesta e l’offerta. BUONUSCITA – Il giocatore vorrebbe arrivare a 6 milioni di euro per risolvere il proprio accordo con la società bianconera, mentre la Juventus non vuole andare oltre ai 4. Intorno a quella cifra si raggiungerà, molto probabilmente, l’intesa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 settembre 2020) . Si avvicina l’intesa tra le parti Samie lantus sono vicini alladelore il club proporrà unaper il centrocampista tedesco, anche se c’è distanza tra la richiesta e l’. BUONUSCITA – Il giocatore vorrebbe arrivare a 6 milioni di euro per risolvere il proprio accordo con la società bianconera, mentre lantus non vuole andare oltre ai 4. Intorno a quella cifra si raggiungerà, molto probabilmente, l’intesa. Leggi su Calcionews24.com

romeoagresti : La #Juve in queste ore formulerà a #Khedira una nuova offerta per risolvere il contratto // Juventus plan to make K… - forumJuventus : CT: 'Juve, nuove gerarchie. In mezzo al campo salgono le quotazioni di McKennie. E Pirlo si aspetta molto pure da R… - GoalItalia : Terzo giocatore in uscita dopo Matuidi e Higuain ? Juve in pressing su Khedira per la risoluzione ?? [… - I_am_Juventino : De Sciglio--> Roma Khedira-->contract termination Berna--> Atletico Madrid or D. Costa--> Man utd Dest--> Juve Aou… - terribile76 : RT @romeoagresti: La #Juve in queste ore formulerà a #Khedira una nuova offerta per risolvere il contratto // Juventus plan to make Khedira… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Khedira Khedira Juve, si viaggia verso la risoluzione: le ultime dal mercato juventusnews24.com Khedira fuori dal progetto: Juve in pressing per la risoluzione

Dopo l'intesa con Gonzalo Higuain, i dirigenti bianconeri lavorano alacremente per risolvere il contratto del centrocampista tedesco. Idee chiare: risolvere il contratto di Sami Khedira. Non solo merc ...

AOUAR? SI CERCA IL BUDGET, MA NON E' UN NO!

La Juventus insegue i giocatori giusti per completare la propria rosa e tra i potenziali acquisti c'è sicuramente la necessità di acquistare almeno uno o due centrocampisti. Uno se partirà Sami Khedir ...

Toro seduto al tavolo: l’Inter vuole blindarlo

di Mattia Todisco Rinvio ad ottobre, a mercato finito. Attorno a un tavolo in via della Liberazione, gli agenti di Lautaro Martinez (Rolando Zarate e Beto Yaque) e i dirigenti dell’Inter (Giuseppe Mar ...

Dopo l'intesa con Gonzalo Higuain, i dirigenti bianconeri lavorano alacremente per risolvere il contratto del centrocampista tedesco. Idee chiare: risolvere il contratto di Sami Khedira. Non solo merc ...La Juventus insegue i giocatori giusti per completare la propria rosa e tra i potenziali acquisti c'è sicuramente la necessità di acquistare almeno uno o due centrocampisti. Uno se partirà Sami Khedir ...di Mattia Todisco Rinvio ad ottobre, a mercato finito. Attorno a un tavolo in via della Liberazione, gli agenti di Lautaro Martinez (Rolando Zarate e Beto Yaque) e i dirigenti dell’Inter (Giuseppe Mar ...