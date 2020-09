Johnny lo zingaro è stato arrestato | «La fuga è sempre per amore»

AlfonsoBonafede : L’evaso Giuseppe Mastini, conosciuto come Johnny 'lo zingaro', è stato rintracciato e catturato grazie al lavoro c… - MediasetTgcom24 : Arrestato dalla polizia Johnny 'lo zingaro, fuggito il 6 settembre - matteosalvinimi : Nonostante evasioni, omicidi, un rapimento e una raffica di rapine, Johnny Lo Zingaro è evaso per la TERZA volta do… - LobbaLuisa : RT @AlfonsoBonafede: L’evaso Giuseppe Mastini, conosciuto come Johnny 'lo zingaro', è stato rintracciato e catturato grazie al lavoro cong… - GiovanniRoi : Johnny Lo Zingaro è stato arrestato, fuggito da Sassari era ancora in Sardegna: «L'ho fatto per amore». Ma questo d… -

Ultime Notizie dalla rete : Johnny zingaro

11:26Catturato «Johnny lo zingaro», l'ergastolano evaso da Sassari: «L'ho fatto per amore» 11:25Covid19, donna morta in ospedale salgono a quattro le pazienti positive all’ospedale Villa Sofia 11:25“I ...“Sono fuggito per amore, si fugge sempre per amore”. È quanto avrebbe detto Johnny Lo Zingaro ai poliziotti e agli uomini della penitenziaria quando questa mattina è stato individuato e arrestato in ...The 60-year-old, who is nicknamed Johnny lo Zingaro (Johnny the Gypsy) for his Sinti roots, had made his third .jailbreak on September 6 when he failed to return from a day's furlough for good ...