'Johnny lo Zingaro' catturato in un casolare in Sardegna. 'Si fugge sempre per amore' (Di martedì 15 settembre 2020) Giuseppe Mastini, noto come "Johnny lo Zingaro" è stato catturato dalla Polizia nelle campagne in provincia di Sassari. Il latitante, 60 anni, evaso dieci giorni fa dal carcere di massima sicurezza di ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 15 settembre 2020) Giuseppe Mastini, noto come "lo" è statodalla Polizia nelle campagne in provincia di Sassari. Il latitante, 60 anni, evaso dieci giorni fa dal carcere di massima sicurezza di ...

