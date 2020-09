Johnny lo zingaro arrestato dopo l’evasione. “L’ho fatto per una giusta causa” (Di martedì 15 settembre 2020) Johnny lo zingaro è stato arrestato dopo l’evasione dal carcere di Sassari. Agli agenti dopo lʼarresto ha detto: “Lʼho fatto per amore” Lo chiamano Johnny lo zingaro, il suo vero nome è Giuseppe Mastini. L’uomo è stato arrestato dalla polizia dopo essere evaso durante un permesso premio di dieci giorni. E’ in carcere da anni per … L'articolo Johnny lo zingaro arrestato dopo l’evasione. “L’ho fatto per una giusta causa” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 15 settembre 2020)loè statol’evasione dal carcere di Sassari. Agli agentilʼarresto ha detto: “Lʼhoper amore” Lo chiamanolo, il suo vero nome è Giuseppe Mastini. L’uomo è statodalla poliziaessere evaso durante un permesso premio di dieci giorni. E’ in carcere da anni per … L'articololol’evasione. “L’hoper unacausa” proviene da YesLife.it.

AlfonsoBonafede : L’evaso Giuseppe Mastini, conosciuto come Johnny 'lo zingaro', è stato rintracciato e catturato grazie al lavoro c… - MediasetTgcom24 : Arrestato dalla polizia Johnny 'lo zingaro, fuggito il 6 settembre - matteosalvinimi : Nonostante evasioni, omicidi, un rapimento e una raffica di rapine, Johnny Lo Zingaro è evaso per la TERZA volta do… - Nicola_Berga : RT @AlfonsoBonafede: L’evaso Giuseppe Mastini, conosciuto come Johnny 'lo zingaro', è stato rintracciato e catturato grazie al lavoro cong… - LorenzoPuliga : RT @SardegnaG: #ULTIMORA - Catturato Johnny lo #Zingaro - si nascondeva in un casolare del sassarese dopo l'evasione dal #carcere di Bancal… -