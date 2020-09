Johnny ' lo zingaro' arrestato dalla Polizia nel Sassarese

AlfonsoBonafede : L’evaso Giuseppe Mastini, conosciuto come Johnny 'lo zingaro', è stato rintracciato e catturato grazie al lavoro c… - MediasetTgcom24 : Arrestato dalla polizia Johnny 'lo zingaro, fuggito il 6 settembre - matteosalvinimi : Nonostante evasioni, omicidi, un rapimento e una raffica di rapine, Johnny Lo Zingaro è evaso per la TERZA volta do… - zazoomblog : Johnny lo Zingaro è stato catturato : chi è il bandito evaso - giannisassari08 : Catturato a Sassari Johnny lo Zingaro -

Ultime Notizie dalla rete : Johnny zingaro

"La fuga è sempre per amore". Fine della "fuitina" per Johnny Lo Zingaro al secolo Giuseppe Mastini. Evaso dieci giorni fa dal carcere di massima sicurezza di Sassari, è stato catturato dalla polizia ...Il latitante Giuseppe Mastini, conosciuto come Johnny ‘lo zingaro’ e scappato dopo un permesso premio dal carcere di Sassari lo scorso 6 settembre, è stato rintracciato e arrestato dalla polizia. Il ...Giuseppe Mastini, noto come "Johnny lo Zingaro", 60 anni , è stato arrestato questa mattina a pochi chilometri dal carecere di Sassari-Bancali da dove era evaso lo scorso 6 settembre. Uscito grazie a ...