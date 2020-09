Jennifer Aniston e Brad Pitt di nuovo insieme per un progetto speciale (Di martedì 15 settembre 2020) Nell’anno in cui il loro riavvicinamento è diventato palese in favore di telecamere, Jennifer Aniston e Brad Pitt si sono ritrovati ancora una volta dopo le belle immagini dal backstage degli Screen Actors Guild Awards dello scorso gennaio, quando l’attore si complimentò con la sua ex moglie premiata per la performance nella serie The Morning Show. Stavolta Jennifer Aniston e Brad Pitt si sono rivisti solo a distanza, durante un collegamento online, per una lettura del copione della commedia per adolescenti del 1982 Fast Times at Ridgemont High (titolo italiano Fuori di Testa): insieme a loro, un super gruppo di artisti, tutti collegati dalle rispettive case in nome del distanziamento imposto ... Leggi su optimagazine (Di martedì 15 settembre 2020) Nell’anno in cui il loro riavvicinamento è diventato palese in favore di telecamere,si sono ritrovati ancora una volta dopo le belle immagini dal backstage degli Screen Actors Guild Awards dello scorso gennaio, quando l’attore si complimentò con la sua ex moglie premiata per la performance nella serie The Morning Show. Stavoltasi sono rivisti solo a distanza, durante un collegamento online, per una lettura del copione della commedia per adolescenti del 1982 Fast Times at Ridgemont High (titolo italiano Fuori di Testa):a loro, un super gruppo di artisti, tutti collegati dalle rispettive case in nome del distanziamento imposto ...

Il 17 settembre parteciperanno in diretta streaming a una lettura di beneficenza della commedia cult "Fuori di Testa" del 1982

La commedia cult (soprattutto negli Stati Uniti) che nel 1982 vide l'esordio di Nicolas Cage e Sean Penn verrà riproposta sotto forma di lettura collettiva da un gruppo di super attori tra i quali lo ...

