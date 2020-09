J K Rowling | Cynthia Nixon | Mio figlio transgender | fan di Harry Potter | ha il cuore a pezzi

(Di martedì 15 settembre 2020) Nuove accuse di transfobia e razzismo piovono su J.K.per via della trama del suo nuovo romanzo, ecco la reazione die delSamuel, fan di. Tra le star pronte a commentare le nuove accuse di transfobia mosse a J.K.in virtù della trama del suo nuovo romanzo c'è anche, in prima linea nella difesa dei diritti dei trans insieme alSamuel, un tempo fan die ora profondamente addolorato dalle posizioni della sua creatrice. La nuova ondata di proteste contro J.K., alimentate dalla recensione pubblicata sul Telegraph ...

La nuova ondata di proteste contro J.K. Rowling, alimentate dalla recensione ... personaggi noti quella della star di Sex and the City Cynthia Nixon che, in un'intervista all'Indipendent, ha ...Cynthia Nixon si scaglia contro J.K. Rowling. L’autrice di Harry Potter, a giugno, si è ritrovata al centro di una feroce polemica per una serie di tweet, considerati transfobici. La star di «Sex and ...