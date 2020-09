“Italy’s Best Employers for Women 2021”, AdP tra i migliori datori di lavoro per donne (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – Aeroporti di Puglia tra i 200 migliori datori di lavoro per donne in Italia. È quanto emerge dallo studio “Italy’s Best Employers for Women 2021” condotto dall’Istituto Tedesco Qualità ITQF e il suo media partner “La Repubblica Affari&Finanza”. Secondo lo studio, per la Società che gestisce gli scali aeroportuali pugliesi, la parità di genere riveste un ruolo di primo piano. AdP rientra, infatti, tra le 51 aziende italiane che hanno ottenuto un punteggio pari a 100, conquistando la vetta nella graduatoria riservata ai gestori aeroportuali e la premiazione con il sigillo di qualità. L’indagine condotta dall’istituto tedesco, alla sua prima edizione, – spiega ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – Aeroporti di Puglia tra i 200diperin Italia. È quanto emerge dallo studio “Italy’sfor2021” condotto dall’Istituto Tedesco Qualità ITQF e il suo media partner “La Repubblica Affari&Finanza”. Secondo lo studio, per la Società che gestisce gli scali aeroportuali pugliesi, la parità di genere riveste un ruolo di primo piano. AdP rientra, infatti, tra le 51 aziende italiane che hanno ottenuto un punteggio pari a 100, conquistando la vetta nella graduatoria riservata ai gestori aeroportuali e la premiazione con il sigillo di qualità. L’indagine condotta dall’istituto tedesco, alla sua prima edizione, – spiega ...

claudia54241370 : RT @Openjobmetis: Oltre 2,5 milioni di contributi social su cultura d’impresa, #formazione e #pariopportunità analizzati per definire le 20… - ValePreite : RT @Openjobmetis: Oltre 2,5 milioni di contributi social su cultura d’impresa, #formazione e #pariopportunità analizzati per definire le 20… - Alfeo2Alfeo : RT @Openjobmetis: Oltre 2,5 milioni di contributi social su cultura d’impresa, #formazione e #pariopportunità analizzati per definire le 20… - GioGiustidelG : RT @MediobancaOltre: #MBRassegnaStampa: Mediobanca fra le 200 Italy’s Best Employers for Women 2020 secondo l’Istituto Tedesco di Qualità e… - marcello0811 : RT @Openjobmetis: Oltre 2,5 milioni di contributi social su cultura d’impresa, #formazione e #pariopportunità analizzati per definire le 20… -

Ultime Notizie dalla rete : “Italy’s Best The Good Fight ottiene il rinnovo per una quinta stagione Teleblog