Italia Viva(?), mica tanto! A un anno dal lancio è crisi per la creatura renziana (Di martedì 15 settembre 2020) Pochi voti, pochi tesserati e pochi soldi. Un partito, quello guidato da Matteo Renzi, che nasceva con la promessa di salire sul podio trionfante grazie all’appoggio dei suoi elettori. Dopo esattamente un anno dalla nascita, il 16 settembre 2019, la formazione politica non solo non ha scalato le vette, ma si ritrova al di sotto del 5%. Con meno del 3% delle preferenze, stando alle rilevazioni dei sondaggi, il compleanno del partito rischia di diventare l’ultima stazione di arrivo -il testo base della nuova legge elettorale fissa la soglia di sopravvivenza al 5%, riferisce la Verità-. E non sono di certo migliori le previsioni delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre, ultima occasione rimasta. Tra gli appena “18 consiglieri regionali, di cui la metà eletta nei territori alle urne, il probabile taglio dei ... Leggi su ilparagone (Di martedì 15 settembre 2020) Pochi voti, pochi tesserati e pochi soldi. Un partito, quello guidato da Matteo Renzi, che nasceva con la promessa di salire sul podio trionfante grazie all’appoggio dei suoi elettori. Dopo esattamente undalla nascita, il 16 settembre 2019, la formazione politica non solo non ha scalato le vette, ma si ritrova al di sotto del 5%. Con meno del 3% delle preferenze, stando alle rilevazioni dei sondaggi, il compledel partito rischia di diventare l’ultima stazione di arrivo -il testo base della nuova legge elettorale fissa la soglia di sopravvivenza al 5%, riferisce la Verità-. E non sono di certo migliori le previsioni delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre, ultima occasione rimasta. Tra gli appena “18 consiglieri regionali, di cui la metà eletta nei territori alle urne, il probabile taglio dei ...

meb : Una bellissima giornata in Toscana con i candidati di Italia Viva. Per affrontare la crisi abbiamo bisogno di perso… - matteorenzi : Noi vogliamo un pianeta più pulito per i nostri figli. Per questo Italia Viva crede nelle rinnovabili e nella geote… - matteorenzi : Oggi a Firenze per dare un messaggio chiaro: chi non vuole votare leghista ma non vuole nemmeno l’alleanza strategi… - youngezio23 : RT @meb: Una bellissima giornata in Toscana con i candidati di Italia Viva. Per affrontare la crisi abbiamo bisogno di persone che dal 22 s… - pippoita88 : @meb Nelle riunioni di condominio c'è più gente che in questa di Italia viva... -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Viva Italia Viva, Renzi e Rosato divisi sul rimpasto. Di Maio: "Cambi al governo non risolvono i problemi" la Repubblica Franco Mussida: i nostri 50 anni senza Hendrix

Ve lo dimostro. Hendrix dal vivo non l’ho mai visto. Mi è bastato “sentirlo”, più che ascoltarlo. Credo di averlo sentito bene. Sono di Milano, e il 23 maggio 1968, anno del suo tour in Italia, ero su ...

Riapertura scuole, i medici dettano le linee guida contro il Coronavirus

La scuola è ormai iniziata in gran parte delle regioni d’Italia e molti istituti si stanno ancora attrezzando ... che in questi giorni si troveranno senza dubbio a vivere un clima quasi surreale. È ...

Ford al salone del Camper con nuovo Transit Custom Nugget

Ford Italia, partecipa al Salone del Camper 2020, fiera dedicata agli appassionati del camper lifestyle e delle vacanze outdoor, che si tiene a Parma fino al 20 settembre. Nato nel 2010, il Salone del ...

Ve lo dimostro. Hendrix dal vivo non l’ho mai visto. Mi è bastato “sentirlo”, più che ascoltarlo. Credo di averlo sentito bene. Sono di Milano, e il 23 maggio 1968, anno del suo tour in Italia, ero su ...La scuola è ormai iniziata in gran parte delle regioni d’Italia e molti istituti si stanno ancora attrezzando ... che in questi giorni si troveranno senza dubbio a vivere un clima quasi surreale. È ...Ford Italia, partecipa al Salone del Camper 2020, fiera dedicata agli appassionati del camper lifestyle e delle vacanze outdoor, che si tiene a Parma fino al 20 settembre. Nato nel 2010, il Salone del ...