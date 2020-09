Italia femminile, Girelli: «Ripartire ha molteplici significati, non vedo l’ora» (Di martedì 15 settembre 2020) Cristiana Girelli, attaccante dell’Italia e della Juventus femminile, è intervenuta ai microfoni della nazionale Cristiana Girelli, attaccante dell’Italia e della Juventus femminile, è intervenuta ai microfoni della nazionale per analizzare il momento. Ecco alcune dichiarazioni della calciatrice azzurra: «La maglia della Nazionale mi ha sempre dato uno stimolo in più. Quando scendi in campo con questi colori sai di rappresentare tutte le ragazze che vorrebbero essere al tuo posto e questo ti spinge a dare qualcosa in più» NAZIONALE – «Ripartire ha molteplici significati. Il mio pensiero è quello di tutte le compagne: non vedo l’ora di scendere ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 settembre 2020) Cristiana, attaccante dell’e della Juventus, è intervenuta ai microfoni della nazionale Cristiana, attaccante dell’e della Juventus, è intervenuta ai microfoni della nazionale per analizzare il momento. Ecco alcune dichiarazioni della calciatrice azzurra: «La maglia della Nazionale mi ha sempre dato uno stimolo in più. Quando scendi in campo con questi colori sai di rappresentare tutte le ragazze che vorrebbero essere al tuo posto e questo ti spinge a dare qualcosa in più» NAZIONALE – «ha. Il mio pensiero è quello di tutte le compagne: nonl’ora di scendere ...

