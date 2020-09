Istat | preoccupa l’inflazione | i dati negativi di agosto e dell’estate

(Di martedì 15 settembre 2020) L’divulga isull’inflazione con uno 0,5% ad. È il dato peggiore dal luglio 2016, nonostante l’avvio della stagione turistica. I saldi vantaggiosi non hanno aiutato nonostante cali del 18% per abbigliamento e calzature, il triplo dell’anno scorso Prezzi al consumo in calo per il quarto mese consecutivo. L’conferma con i… L'articolol’inflazione: idie dell’estate proviene da www.meteoweek.com.

L’Istat divulga i dati sull’inflazione con uno 0,5% ad agosto. È il dato peggiore dal luglio 2016, nonostante l’avvio della stagione turistica. I saldi vantaggiosi non hanno aiutato nonostante cali ...Non hanno lavoro. E nemmeno lo cercano. Il 52% dei siciliani in età lavorativa, secondo i dati dell'Istat, ha perso la speranza di trovare un impiego. Rassegnazione. Apatia. Rinuncia. Un quadro amplif ...Serve un piano ben calibrato di riforme e investimenti per l'industria della moda e per il commercio. Lo dicono da mesi le principali associazioni di categoria e lo ha ribadito la settimana scorsa anc ...