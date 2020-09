Israele | Emirati e Bahrein da Donald | la pace cambia il volto al Medioriente

(Di martedì 15 settembre 2020) Fiamma Nirenstein Lo storico incontro alla Casa Bianca. Ma dall'Oman al Kuwait, tutto il mondo arabo guarda con interesse ai nuovi equilibri Chiamiamola, chiamiamola normalizzazione, non è molto importante: l'accordo che viene siglato oggi dacon la mallevadoria del presidente americano segna una transizione storica che rispecchia il grande mutamento delle società arabe, travolge le vecchie dinamiche, puòre il mondo. C'è molta difficoltà a riconoscerla per quella che è perchè Trump e Netanyahu non raccolgono i consensi della stampa internazionale, e perché i palestinesi hanno ricevuto persino un rifiuto della Lega Araba alla richiesta di condannare la. Ma è storia, ...

Capezzone : Su @atlanticomag Dorian Gray e le minacce iraniane a chi sceglie il dialogo con Israele - CSomma72 : RT @MediasetTgcom24: Giorno storico, a Washington la firma della pace tra Israele ed Emirati #israele - MC205RE : RT @MediasetTgcom24: Giorno storico, a Washington la firma della pace tra Israele ed Emirati #israele - kyyy_mi : RT @MediasetTgcom24: Giorno storico, a Washington la firma della pace tra Israele ed Emirati #israele - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Giorno storico, a Washington la firma della pace tra Israele ed Emirati #israele -

Ultime Notizie dalla rete : Israele Emirati

israele.net

Domani alla Casa Bianca Emirati Arabi Uniti e Bahrain firmano la normalizzazione con Israele: legittimità religiosa dell'accordo dall’Islam pragmatico ...Il governo israeliano ha deciso di proclamare un nuovo lockdown per arginare l’epidemia. Durerà tre settimane a partire dalle 14 di venerdì 18. Il secondo confinamento sarà articolato in tre fasi e co ...Il caso del ricercatore dell’università di Bologna Patrick Zaki, ancora in custodia cautelare in carcere in Egitto, aveva riacceso la luce sull’asfissiante clima di repressione che regna nel paese. A ...