Iran | Trump | “Se Teheran attacca | risponderemo duramente”

Leggi su newsmondo

(Di martedì 15 settembre 2020) Torna la tensione tra Stati Uniti e. L’intelligence ipotizza un attacco a ambasciatore americano come ritorsione per l’uccisione del generale Soleimani. L’starebbe pensando a un piano per assassinare un diplomatico americano. Secondo due funzionari statunitensi, i servizi di intelligence Usa ritengono che il governo distia prendendo in considerazione il tentativo di assassinare l’ambasciatrice statunitense in Sudafrica, Lana Marks, vicina al presidente Donald: “Se, reazione mille volte maggiore” L’indiscrezione è stata raccolta dal capo della Casa Bianca: “Prometto una risposta degli Usa di grandezza mille volte maggiore a qualsiasi attacco ...