'Io me ne vado': De Blanck furiosa dopo la prima notte al GF Vip. Cosa è successo (Di martedì 15 settembre 2020) prima sfuriata nella casa del Grande Fratello Vip. A meno di 24 ore dal suo ingresso, Patrizia De Blanck sbotta appena sveglia con gli autori del GF Vip. La contessa ha dormito male e si rifiuta per ... Leggi su leggo (Di martedì 15 settembre 2020)sfuriata nella casa del Grande Fratello Vip. A meno di 24 ore dal suo ingresso, Patrizia Desbotta appena sveglia con gli autori del GF Vip. La contessa ha dormito male e si rifiuta per ...

blogtivvu : Patrizia De Blanck furiosa al #GFVip: “Io me ne vado, mi sono già rotta i coglion*, andate a 'fancul*” - (VIDEO) - leggoit : #GFvip, patrizia de blanck e la notte difficile: «Me ne vado e torno a casa» - GenteVipNews : GFVIP 5 Patrizia De Blanck: “Del GF non me frega un c….o me ne vado” - neverajoy_gem : MI LASCIATE LA LUCE ACCESA COME A BROADWAY IO ME NE VADO PATRIZIA DE BLANCK DI PRIMA MATTINA #GFVIP - JustRiccardo : Contessa De Blanck: “ORA MI VADO AD INCAZZARE” panico nella Casa di Cinecittà #GFVip -