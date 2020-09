Intesa Sanpaolo | al termine dell’offerta residuale raggiunto il 98 | 9% del capitale

Leggi su quifinanza

(Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) –ha annunciato i risultati definitivi dell’Offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) lanciata su UBI Banca, aldell’offertaconclusa l’11 settembre 2020. La Procedura di Adempimento dell’Obbligo di Acquisto (offerta) ha avuto ad oggetto 112.327.119 Azioni Residue, rappresentanti il 9,8164% delsociale di UBI Banca, e si è svolta dal 24 agosto all’11 settembre. Durante questo periodo, sono state presentate richieste di Vendita per complessive 90.691.202 Azioni Residue, pari all’80% dei titoli oggetto dell’offerta ed al 7,9256% delsociale. Di queste, per 87.853.597 Azioni Residue è stato chiesto il Corrispettivo in forma mista ...