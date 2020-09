Internazionali BNL d’Italia 2020 | Musetti | “Vittoria meritata | è un sogno che si avvera”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 settembre 2020) “Non mi aspettavo questa vittoria, ma penso di meritarmela perché ho giocato un buon tennis. E’ unche si avvera, ancora non credo a quello che ho fatto stasera. Ho lavorato molto bene in questo mese, penso di essere migliorato molto nel gioco e nella mentalità. Non penso alle statistiche. Non so ancora quanti punti avrò, quanti soldi riceverò. Mi sono solo goduto l’incontro. Ora voglio solo crescere e raggiungere i miei obiettivi”. Queste le parole di Lorenzodopo la vittoria con Stan Wawrinka nel match valevole per il primo turno degliBNL d’Italia. “Il passaggio dal circuito junior a quello dei grandi è un percorso difficilissimo e credo che sia normale fare esperienza nei Challenger prima di poter competere a ...