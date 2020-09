Internazionali BNL d’Italia 2020: Cecchinato soprende Edmund in rimonta (Di martedì 15 settembre 2020) Marco Cecchinato ha raggiunto il secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2020, avendo eliminato Kyle Edmund mediante il punteggio di 3-6, 7-6(7), 6-2. Il britannico ha condotto nel migliore dei modi il parziale primordiale, proponendo il proprio tennis potente e incisivo, sebbene il rosso non sia la superficie più congeniale al suo stile di gioco. Cecchinato ha provato a restare aggrappato al match e i molteplici errori da fondocampo dell’avversario hanno alimentato la sua voglia di far bene e sorprendere. Il secondo set è stato conquistato dall’azzurro, tenace e tecnicamente superiore: gioco totale, accelerazioni da ogni dove e ricami di classe hanno scaturito un nuovo fuoco dentro Cecchinato. Il terzo parziale è stato letteralmente ... Leggi su sportface (Di martedì 15 settembre 2020) Marcoha raggiunto il secondo turno degliBNL d’Italia, avendo eliminato Kylemediante il punteggio di 3-6, 7-6(7), 6-2. Il britannico ha condotto nel migliore dei modi il parziale primordiale, proponendo il proprio tennis potente e incisivo, sebbene il rosso non sia la superficie più congeniale al suo stile di gioco.ha provato a restare aggrappato al match e i molteplici errori da fondocampo dell’avversario hanno alimentato la sua voglia di far bene e sorprendere. Il secondo set è stato conquistato dall’azzurro, tenace e tecnicamente superiore: gioco totale, accelerazioni da ogni dove e ricami di classe hanno scaturito un nuovo fuoco dentro. Il terzo parziale è stato letteralmente ...

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali BNL Internazionali BNL d'Italia: il torneo live su Sky Sport. Gli appuntamenti di martedì Sky Sport LIVE Cecchinato-Edmund 3-6 6-6, Internazionali d’Italia in DIRETTA: si va al tie-break nel secondo set!

40-0 ACE DI CECCHINATO! 30-0 Nastro benevolo sul rovescio di Cecchinato. 15-0 Dritto lungo di Edmund. 4-4 Ace di Edmund, game a zero anche per il britannico! 40-0 Rovescio lungo di Cecchinato sulla pr ...

Open Bnl d'Italia, Caruso-show, e ora Djokovic

Salvatore Caruso, 27 anni, da Avola (Siracusa), si prende la scena nel caldo pomeriggio romano degli Internazionali d’Italia di tennis, aggiudicandosi per la prima volta in un Master 1000 (di 3.854.00 ...

Internazionali Bnl Italia, domani in campo Nadal e Djokovic

Roma, 15 set. (askanews) - La terza giornata agli Internazionali Bnl d'Italia, a Roma, vede un programma ricco. Domani mercoledì 16 settembre, infatti, vede scendere in campo Novak Djokovic, il numero ...

