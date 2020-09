Insulti razzisti, sputi agli avversari e botte in campo: ecco cosa è successo nella maxi-rissa tra Psg e Marsiglia. Il video (Di martedì 15 settembre 2020) Prima l’insulto razzista, poi lo sputo all’avversario. Alla fine, nei minuti di recupero, una mega-rissa in campo. È successo di tutto nella partita tra Psg e Marsiglia, vinta dall’Olympique per 1 a 0, che verrà ricordata certamente per i pessimi episodi extra-sportivi e non per il calcio giocato. Intorno al 30esimo minuto Di Maria ha sputato addosso ad Alvaro Gonzalez, senza però colpirlo. Poco prima dalla bocca del difensore spagnolo sarebbero uscite le parole, indirizzate a Neymar, “chiudi la bocca, scimmia“. È in questo contesto di grande tensione che nei minuti finali, per un colpo a centrocampo su un rinvio, è nata una rissa tra le due squadre, con Neymar che ha sferrato un pugno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Prima l’insulto razzista, poi lo sputo all’o. Alla fine, nei minuti di recupero, una mega-in. Èdi tuttopartita tra Psg e, vinta dall’Olympique per 1 a 0, che verrà ricordata certamente per i pessimi episodi extra-sportivi e non per il calcio giocato. Intorno al 30esimo minuto Di Maria ha sputato addosso ad Alvaro Gonzalez, senza però colpirlo. Poco prima dalla bocca del difensore spagnolo sarebbero uscite le parole, indirizzate a Neymar, “chiudi la bocca, scimmia“. È in questo contesto di grande tensione che nei minuti finali, per un colpo a centrosu un rinvio, è nata unatra le due squadre, con Neymar che ha sferrato un pugno ...

repubblica : Emma Marrone, il post su Kanye West riceve insulti razzisti, lei risponde: 'È ora di punire le parole' - repubblica : Regionali in Veneto, insulti razzisti alla candidata italo-algerina - Paoletta_F : Il crogiolo di superficialità, false notizie, ignoranza, razzismo libertà di insulto impunito pone al centro la ne… - venetocvogliamo : Regionali in Veneto, insulti razzisti e minacce online alla candidata italo-algerina - hufflepvtter : “compresa l’educazione e il rispetto” eppure da come si può notare la maggior parte degli insulti razzisti, omofobi… -