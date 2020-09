Inizio anno scolastico, la lettera di Monsignor Battaglia (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 6 minutiIl vescovo della Diocesi di Cerreto Sannita-Telese Terme-Sant’Agata dei Goti, Monsignor Domenico Battaglia, ha scritto una lettera per augurare buon anno scolastico agli studenti del suo territorio. Di seguito il testo: “Carissima Denise,oggi ho attraversato un campo che un incendio qualche settimana fa ha ridotto in cenere: una immensa distesa di nero che rattrista il cuore. Eppure, ad un tratto, scorgo qualcosa di nuovo, di inaspettato: aguzzo lo sguardo e distinguo le prime timide foglioline verdi sparse qua e là, pronte ad annunciare la speranza della rinascita e della ripartenza.Sì, mi son detto, tra pochi giorni sarà nuovamente una esplosione di verde e di colore.Ho pensato allora a te, ai tuoi compagni, ai tuoi insegnanti, ai tuoi ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 6 minutiIl vescovo della Diocesi di Cerreto Sannita-Telese Terme-Sant’Agata dei Goti,Domenico, ha scritto unaper augurare buonagli studenti del suo territorio. Di seguito il testo: “Carissima Denise,oggi ho attraversato un campo che un incendio qualche settimana fa ha ridotto in cenere: una immensa distesa di nero che rattrista il cuore. Eppure, ad un tratto, scorgo qualcosa di nuovo, di inaspettato: aguzzo lo sguardo e distinguo le prime timide foglioline verdi sparse qua e là, pronte ad annunciare la speranza della rinascita e della ripartenza.Sì, mi son detto, tra pochi giorni sarà nuovamente una esplosione di verde e di colore.Ho pensato allora a te, ai tuoi compagni, ai tuoi insegnanti, ai tuoi ...

MetaErmal : Buon inizio di questo particolare anno scolastico. Forza ragazzi, dimostrate a tutti di essere il vero futuro di qu… - GassmanGassmann : Un saluto ed un abbraccio a studenti e docenti per l’inizio dell’anno scolastico.A chi insegna, buon lavoro e grazi… - LegaSalvini : ???? SOS SCUOLA! ???? Hai qualche problema nella tua scuola? Hai qualche suggerimento o qualche proposta per l'inizio… - RMcM86 : Con l'inizio dell'anno scolastico, il numero di #tcrai con protagonisti i bambini aumenterà in maniera esponenziale… - adrianopescaro1 : RT @Noiconsalvini: ???? SOS SCUOLA! ???? Hai qualche problema nella tua scuola? Hai qualche suggerimento o qualche proposta per l'inizio di qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Inizio anno Inizio anno scolastico, Mattarella: “Grazie ministra Azzolina per il suo impegno. Subito più docenti di sostegno” Orizzonte Scuola Banco di Napoli, la Fondazione fa causa al Tesoro: «Un miliardo di rimborso»

IN TRIBUNALE Ottenuto il sì di tutto il Consiglio generale della Fondazione, il Consiglio di amministrazione si è affidato al presidente nazionale dell'Unione delle Cameri civili: l'avvocato Antonio D ...

Ripartite 2 scuole su 10 in Sicilia: studentessa con febbre a Palermo, ma è falso allarme

Mascherine, percorsi obbligati, distanziamento. Riparte la scuola in Sicilia tra preoccupazione, paura e anche qualche momento di panico come accaduto questa mattina al magistrale Danilo Dolci di Pale ...

La Cina riparte, dai consumi alla produzione industriale

Per la prima volta nel 2020 e per la prima volta dall'inizio dell'epidemia, i consumi in Cina sono aumentati ad agosto su anno, il che conferma un graduale ritorno alla normalità per la seconda econom ...

IN TRIBUNALE Ottenuto il sì di tutto il Consiglio generale della Fondazione, il Consiglio di amministrazione si è affidato al presidente nazionale dell'Unione delle Cameri civili: l'avvocato Antonio D ...Mascherine, percorsi obbligati, distanziamento. Riparte la scuola in Sicilia tra preoccupazione, paura e anche qualche momento di panico come accaduto questa mattina al magistrale Danilo Dolci di Pale ...Per la prima volta nel 2020 e per la prima volta dall'inizio dell'epidemia, i consumi in Cina sono aumentati ad agosto su anno, il che conferma un graduale ritorno alla normalità per la seconda econom ...